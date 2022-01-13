عاجل- فصل الكهرباء عن بعض قرى بنى سويف وناصر

جدة - نرمين السيد - يأتى فصل التيار، اعتبارا من السبت حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.

وأوضح بيان أصدرته المحافظة اليوم الخميس أنه سيتم قطع الكهرباء بعد غد السبت عن جزيرة أبوصالح، ويوم الأحد عن منطقة دنديل، ويوم الإثنين عن قرية رياض باشا، ويوم الثلاثاء عن قرية سنور.

ويعرب القطاع عن اعتذاره عن فصل التيار الكهربائى لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.