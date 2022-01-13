عاجل.. توصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

جدة - نرمين السيد - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، الذى انعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجارى، حيث تضمنت الجلسة حفل خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وخلال كلمتها، أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن توصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والتى تضمنت، الدعوة لتأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا والذى يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض ومبادرات التمويل، ودعوة منظمة الصحة العالمية لتبنى مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات، وتوطين تكنولوجيا تحلية المياه فى كل دول العالم التى تعانى من الفقر المائى بهدف إنتاج المياه بتكلفة أقل وضمان تحقيق أقصى استفادة منها، والدعوة لعقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا.

كما تضمنت التوصيات، ضرورة إشراك الشباب فى قضايا التغيير المناخى والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمى والدولى، والدعوة لإدراك قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة العالمية عبر بلورة نموذج عالمى للحوكمة فى إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولى، فضلا عن الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة موحدة تابعة للأمم المتحدة معنية بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى إطلاق إستراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنسانى والاجتماعى وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.