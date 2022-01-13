لقاء السفير المصري في بولندا مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ...

التقى السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر في وارسو، برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البولندي وعضو البرلمان الأوروبي Bogdan Klich، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين مصر وبولندا وسبل تنميتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وكذلك على مستوى التعاون البرلماني.

استعرض السفير حاتم تاج الدين، أهم ملامح التطورات التي شهدتها العلاقات المصرية البولندية خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن نتائج مبشرة في مجالات عديدة، كان أبرزها الأصداء الإيجابية لمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مصر+ دول تجمع الفيشجراد (بولندا- المجر- التشيك – سلوفاكيا) التي عقدت في أكتوبر الماضي، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين منطقة كاتوفيتسا الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة منطقة اقتصادية بولندية في مصر، كأول دولة في الاتحاد الأوروبي توقع هذا الاتفاق.

كما استعرض السفير المصري أبرز التطورات التي تشهدها مصر على الساحة الداخلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً خاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة والمبادرات الرئاسية والإنسانية، وقد أثنى المسئول البولندي على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، وأشاد بحجم التطور الهائل الذي يحدث في مصر حالياً، متطلعاً إلى مزيد من التعاون مع مصر في كافة المجالات.

شمل اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر تجاه بعض القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الطرفين في ظل تولي بولندا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بداية من العام الجاري، وقد أشاد المسئول البولندي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قضايا لها تأثير مباشر على أمن أوروبا ومنها قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر وبولندا في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك.