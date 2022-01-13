إجراءات وخطوات تجديد بطاقة الرقم القومي في السجل المدني

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عمر شويل - جدة إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي في السجل المدني تعتبر من أهم العمليات التي لابد أن ننفذها فلا تكن كسولاً لأن تأخيرها يجلب لك العديد من العقبات وتعطيل الكثير من أنشطتك، نظرًا لأهمية الموضوع، سنشرح كيفية تحديث بطاقة الهوية الوطنية والمستندات المطلوبة، وسنتعرف أيضًا على أمثلة للمواقف الحرجة التي قد تواجهها بسبب انتهاء صلاحية بطاقتك.

إجراءات تجديد بطاقة الرقم القومي في السجل المدني

قبل شرح كيفية تحديث البطاقة الشخصية، يجب أن نميزها عن البيانات الأخرى، يختلف تغيير بيانات الهوية الوطنية عن عملية التحديث.

من الممكن أن تكون البطاقة سارية المفعول، لكنك تريد تغيير حالتك الاجتماعية من أعزب إلى متزوج، أو تغيير الوظيفة، أو التغيير من طالب إلى صاحب شهادة، بعد 7 سنوات من تاريخ إصدار البطاقة.

تعد عملية تجديد بطاقة الهوية الوطنية قضية مرهقة للغاية لأنها تتطلب الكثير من الوثائق ولا يمكن الاعتماد على خبرة الأقارب والأصدقاء حيث تختلف هوية وحالة كل شخص وتختلف الوثائق المطلوبة من حالة إلى أخرى.

هناك طريقة واحدة فقط لتلافي كافة المعوقات، وهي الاعتماد على إجراءاتك لتجديد بطاقة الهوية القومية، يتبعها مندوب محترف وذو خبرة، يقوم بمسح جميع الإجراءات نيابة عنك، ومن ثم إصدار البطاقة، و مندوب سيساعدك يتم توصيله إلى المكان الصحيح.

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

للمتزوجين، مطلوب نسخة من عقد الزواج.

للمهنيين النقابيين، يجب الموافقة على مهنتهم.

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، يجب إحضار كتاب تأمين من الجهة المختصة.

لأصحاب الأعمال، يجب إحضار نسخة من السجل التجاري.

يجب أيضًا إحضار نسخ من المؤهلات الأكاديمية مع النسخ الأصلية.

الوقت المستغرق لتجديد بطاقة الرقم القومي

تختلف فترة تجديد البطاقة من نموذج لآخر، النماذج العادية هي 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ونماذج مستعجلة هي 3 أيام، ونموذج جديد يسمى النموذج الفوري، يستغرق التقديم يوم عمل واحدًا من التاريخ التطبيق وهو الأغلى بين جميع الأشكال.