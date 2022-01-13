/672191/وزيرة-الثقافة-تعقد-مؤتمرا-صحفيا-لإعلان-تفاصيل-معرض-القاهرة-الدولى-للكتاب-53

تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرًا صحفيًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فى الواحدة بعد ظهر الاثنين 17 يناير بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس للإعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تأتى تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" ، وتتواصل فى الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل دولة اليونان كضيف شرف.

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من جانبها أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن اختيارها الكاتب الكبير يحيى حقى كشخصية لمعرض القاهرة الدولي للكتابوالكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، ويأتي المؤتمر بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

عودة المعرض لموعده الاصلي

وقالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث والخمسين يعود إلى موعده الأصلي في نهاية شهر يناير من كل عام، بعد أن أقيمت النسخة الأخيرة من معرض الكتاب بشكل استثنائي خلال شهر يونيو 2021 بسبب الوباء العالمي، كما أن الدورة القادمة ستشهد زيادة في عدد أيام العرض لتصل إلى 13 يوما متتاليا لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض ودعم صناعة الكتاب والنشر.

تحت شعار هوية مصر

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامس والخمسين يحمل شعار “هوية مصر” وستكون اليونان ضيف الشرف، واختير الكاتبان الراحلان يحيى حقي وعبد التواب يوسف من شخصيات العام.