بعد توجيهات السيسي..«20 ألف جنيه» إعانة من صندوق دوت الخليج لضحايا حادث أشمون

/672192/بعد-توجيهات-السيسي20-ألف-جنيه-إعانة-من-صندوق-تحيا-مصر-لضحايا-حادث--أشمون

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين وتوفير كافة احتياجاتهم ، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبرى خاص لأهالي المنطقة للتسهيل على المواطنين ومنع تكرار مثل تلك الحوادث فى إطار المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لحادث أشمون المأساوي الذى أسفر عن مصرع ٨ أشخاص بمنشاة القناطر بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج

حادث أشمون

وتم اتخاذ عدد من الاجراءات تمثلت فى قيام صندوق دوت الخليج بصرف إعانة عاجلة للمتوفى بقيمة ٢٠ ألف جنيه ، وقيام وزارة التنمية المحلية بتخصيص مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لمحافظة المنوفية لدعم أسر المتوفين بعد إجراء البحث الاجتماعى وجارى صرف المبلغ وتسليمه لأسر المتوفين خلال ٤٨ ساعة.

حياة كريمة

كما أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي عدة فرق من المتابعة الميدانية إلي أسر المتوفين لدراسة كل حالة بشكل منفصل وتحديد الدعم المناسب وفقًا لإحتياجات كل أسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت المصادر أنه فور علم الرئيس السيسي بالأنباء الواردة عن الحادث وجه سيادتة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث .

جدير بالذكر أن قرية القطا التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، قد شهدت حادث مأساوي بسبب سقوط سيارة نصف نقل تقل 22 شابا وفتاة، أثناء عودتهم من العمل بأحدى مزارع الدواجن، من أعلى معدية غير مرخصة، فى نهر النيل فرع رشيد، كانت فى طريقها لقرية التفتيش التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، أسفر عن غرق 8 ونجاة 14.

الرئيس السيسى يتابع أزمة «حادث أشمون» بالمنوفية..ويوجه مدبولى بعمل كوبرى لخدمة الأهالى قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد موقع حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية .

وقدم اللواء أحمد راشد خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم .

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث وجهود الانقاذ النهري كلا من مدير الادارة العامة للمرور ومرفق الحماية المدنية ومدير مديرية الصحه ومدير مديرية التضامن الإجتماعي ورئيس مركز ومدينة منشاة القناطر .

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ ١٤ مواطن ناجي حتي الان بحاله جيدة وجاري استكمال اعمال المسح .