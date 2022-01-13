/672194/منح-قروض-بقيمة-2-مليار-و-910-مليون-جنيه-لتمويل-30880-مشروع-من-مشروعك-لشباب-البحيرة

صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 2 مليار و 910 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن وذلك لتمويل 30880 مشروعاً استثماريا متنوعاً ( تجارى - صناعى - زراعى - خدمى ) حيث ساهمت تلك المشروعات فى توفير 86 ألف و 300 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة .

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يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض محافظة البحيرة والذى يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلاً لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة .

منح قروض بقيمة 2 مليار و 910 مليون جنيه لتمويل 30880 مشروع من مشروعك لشباب البحيرة

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك " أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5% متناقصة للمشروعات الصناعية ، 7% للمشروعات التجارية 12.25% متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية ؛ وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية .

هذا وقد وجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع .