«الأكاديمية الوطنية للتدريب» صرح وطني عملاق ينطلق بالبلاد نحو «مستقبل واعد»

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تملك الدولة المصرية مجموعة من كبرى الكيانات الوطنية الواعدة التي يتم التعويل عليها من أجل بناء مستقبل مشرق بسواعد الكوادر الشابة في البلاد، والتي ياتي في المقدمة منها الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، عبر الجهود النوعية الكبرى التي تقوم بها المدير التنفيذي للأكاديمية رشا راغب.

يرصد دوت الخليج خلال تقريره التالي المساعي الوطنية الصادقة والخالصة للأرتقاء بمستهدفات الأكاديمية التي تم تدشينها وخروجها إلى النور في2017 طبقاً لقرار جمهوري واعد كأحد توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ الذي انعقد في نوفمبر 2016، فمنذ ذلك الحين وقد انطلقت وتيرة من العمل التي استهدفت تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

ظهور راقي

حاز المسؤولون عن الأكاديمية على ظهور راقي ومشرف خلال فعاليات منتدى شباب العالم، وكان للمدير التنفيذي للأكاديمية رشا راغب، كلمة آسرة، قالت فيها إن الرئيس عبدالفتاح السيسي آمن بالشباب حاضرا ومستقبلا وآملا لأمتنا في أغسطس عام 2017 في رسالة تؤكد لمصر والعالم أجمع على وجود إرادة سياسية حقيقية للاستثمار في أغلى ثرواتنا وهي الثورة البشرية التي يحتل فيها الشباب نصف عددها.

وقد تطرقت راغب إلى الدور المحوري والنوعي الذي تلعبه الأكاديمية وذلك في صياغة وبلورة غد أفضل للدولة المصرية، اعتمادا على قراءة المستقبل والتخطيط الجيد له منذ اللحظة الحاضرة، من خلال تأهيل رجل دولة ذو طراز فريد كما تستحق مصر، كما يليق بالجمهورية الجديدة.

وقد لاحظ أغلب المراقبون للشأن العام وخبراء قياس قوة القدرات البشرية ، أن الأكاديمية الوطنية تنتهج منحى علمي راسخ ومتواصل ومتصاعد من أجل الإسهام بقوة في بناء مشروع مصر القومي لبناء الإنسان وقبلة التغيير والإبداع وتقديم المعارف متعددة التخصصات والحلول المبتكرة وفقا لأعلى المعايير الدولية.

تكريم مستحق

شهد العالم أجمع اليوم من خلال منصة عالمية رائدة كمنتدى شباب العالم، على تكريم الأكاديمية لمجموعة من النماذج الرائدة في العمل الشبابي المؤهل لقيادة المستقبل والتعامل مع الملفات النوعية الطارئة خلاله، وهو ما استشرف بشأنه الحضور حالة من التفاؤال الهائل البادي على خريجي دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب فى اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم.

التكريم الذي جاء اليوم بحق وجوه واعدة وعقول فذة ينبئ ببوادر وبواعث الأمل في عقليات وكوادر شابة صعدت على منصات التتويج اليوم، لتكون حلقة في سلسلة طويلة مشرفة من الشباب اللذين خرجوا من تحت لواء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، واللذين بلغ عددهم إلى 28 ألف متدرب من مصر وإفريقيا حتى الآن.

استراتيجية عالمية

استطاعت الدكتورة رشا راغب أن تحقق إنجازات مشهودة على صعيد عمل الأكاديمية، استنادا إلى رصيد مهني ومسار علمي رائد، حيث حازت في جعبتها دكتوراه في التسويق عام 2008 من "الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية" في مصر، وماجستير في إدارة الأعمال عام 2000 من "جامعة سياتل" في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي ظل وجود قيادة نسائية وطنية وقديرة، استطاعت الأكاديمية أن تسير بخطى ثابتة نحو إعداد وتجهيز المدرسة الرئاسية للتأهيل للقيادة ويضم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وسيتم أيضا إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة خلال العام الجاري، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الباحثين للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب العربي للقيادة، ضمن حزم من المبادرات والخطط وبرامج التأهيل والتوعية والتطوير.

الجمهورية الجديدة

تعد الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل صمام أمان للدولة المصرية في عبورها نحو جمهورية جديدة، تستطيع من خلالها مواصلة تدفق الأدوار الهادفة إلى تطوير إمكانيات ومهارات العاملين بالدولة من بينها تقديمها مبادرة المسؤول الحكومي المحترف بما يحقق حالة من الرضاء المباشر على المواطنين وتطوير نوعي للخدمات المقدمة من الدولة.

وتنطلق الأكاديمية في عبورها نحو مؤسسات مستقبلية، وهي على قدر من الكفاءة والاقتدار في تقديم برامج للمجلس الأعلى للجامعات ومساعدين وزير العدل ونواب المحافظين وسكرتيرى العموم بالمحافظات وشباب الدعاة ومستشاري مجلس الدولة ومستشاري هيئة قضايا الدولة ومستشاري النيابة الإدارية والمحامين العموم وأول 11 عضو بتاريخ النيابة العامة وغيرها من البرامج التي يمكن من خلالها تلمس الدور الحيوي والتاريخي الفائق للأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل