/672198/استراتيجية-لدعم-السلم-والأمن-لما-بعد-كورونا-6توصيات-هامة-من-منتدى-شباب-العالم-فى-نسخته-الرابعة

دعا منتدى شباب العالم،بنهاية نسخته الرابعة إلى عقد قمة عالمية لمؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة، لبحث أفضل السبل والآليات لمساعدة المجتمعات الفقيرة والأكثر فقرا، وإشراك الشباب في قضايا التغير المناخي والعمل على النشر والتعريف بالأهداف المناخية على المستوى الإقليمي والدولي.

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وتضمنت توصيات المنتدى - التي تلتها الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب اليوم الخميس- تأسيس مجلس أعمال مشروعات إفريقيا الذي يجمع رواد الأعمال من الشباب ورجال الأعمال، بهدف توفير وربط أفكار وابتكارات الشباب بفرص العرض والتمويل.

وأوصى المنتدى في نسخته الرابعة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منظمة الصحة العالمية بتبني مبادرة للاعتراف المتبادل باللقاحات، داعيا إلى توطين تكنولوجيا تحلية المياه في كل دول العالم التي تعاني من الفقر المائي لإنتاج المياه بتكلفة اقل وضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

«استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد كورونا» 6توصيات هامة من منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

كما دعا المنتدى، إلى إدراج قضايا تنظيم استخدامات الموارد المائية العابرة للحدود على قمة أولويات الأجندة عالمية عبر بلورة نموذج عالمي للحوكمة في إدارة الموارد المائية المشتركة ترتكز على القواعد المستقرة والمستدامة للقانون الدولي.

وأكد على ضرورة توحيد الجهود الأممية لتأسيس منصة تابعة للأمم المتحدة تعنى بضمان التمويل اللازم لمسار إعادة الإعمار، وتنسيق السياسات المتعددة بين جميع الأطراف تحت مظلة واحدة.

وطالب المنتدى بإطلاق استراتيجية دولية تستهدف تعزيز التضامن الإنساني والاجتماعي، وخلق فرص ومجال أكبر لدعم السلم والأمن الدوليين فيما بعد الجائحة.

وجاءت التوصيات كالتالى: