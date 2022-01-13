/672206/الرئيس-السيسي-يوجه-بدعم-أسر-المتوفين-فى-حادث-أشمون-وإنشاء-كوبرى-بالمنطقة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين بحادث أشمون المأساوي الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص بمنشاة القناطر بمركز أشمون بمحافظة المنوفية وتوفير جميع احتياجاتهم، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

كما أصدر الرئيس السيسى، توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء بدراسة أنسب الحلول لتنفيذ كوبري خاص لأهالى المنطقة للتسهيل على المواطنين ومنع تكرار مثل تلك حوادث مشايهة لحادث اشمون.

500 الف جنيه لدعم اسر المتوفين

من جانبه اتخذ صندوق دوت الخليج عدد من الإجراءات تمثلت في صرف إعانة عاجلة للمتوفى بقيمة 20 ألف جنيه، وقيام وزارة التنمية المحلية بتخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لمحافظة المنوفية لدعم أسر المتوفين في حادث اشمون بعد إجراء البحث الاجتماعى، وجارى صرف المبلغ وتسليمه لأسر المتوفين خلال 48 ساعة. كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال عدة فرق من المتابعة الميدانية إلي أسر المتوفين لدراسة كل حالة بشكل منفصل وتحديد الدعم المناسب وفقًا لاحتياجات كل أسرة. وكانت سيارة نصف نقل محملة بـنحو 23 عاملا قد سقطت بهم لعدم اتزانها فوق معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشى دائرة قسم منشأة القناطر وكانت في اتجاهها للبر الآخر باتجاه المنوفية ونتج عن ذلك مصرع 8 أشخاص وجار البحث عن ناجيين آخرين من خلال جهود قوات الإنقاذ النهرى والتي تمشط قاع النيل في تلك المنطقة.

شهود عيان يررون تفاصيل الحادث

وقال شهود عيان، إن المجنى عليهم كانوا يتوجهون يوميا عبر تلك المعديه من محل اقامتهم بمركز اشمون للانتقال لمحافظة الجيزة والعمل في أحد مزارع الدواجن وكانوا يبحثون عن لقمة عيشهم املا في الحصول على أجرة يد تصل ٥٠ جنيها. وأشار أحد أقارب الضحايا في حادث اشمون أن اعمارهم السنيه كانت تتراوح ما بين ١٣ إلى ٢٠ سنة، وطالب الأهالي بسرعة البحث عن المفقودين واستخراجهم من المياه حيث مكث الأهالي في حالة ترقب للعثور على فلذات اكبادهم.