توصيات مُنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

/672208/توصيات-منتدى-شباب-العالم-في-نسخته-الرابعة

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الجلسة الختامية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، الذي انعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، حيث تضمنت الجلسة حفل خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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