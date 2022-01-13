/672186/إصابة-عامل-ببتر-في-القدم-اليمنى-نتيجة-حادث-سير-بسوهاج

أدى تصام بين توك توك ودراجة بخارية في بندر ساقلتة شرق محافظة سوهاج الى إصابة قائد الدراجة البخارية ببتر في قدمة اليمنى ونقلة في الحال الي مستشفى خاص بسوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد عبد المعز أبو سحلي، مأمور مركز شرطة ساقلته، بوقوع حادث تصادم ومصاب ببندر ساقلتة.

انتقل على الفور الرائد أحمد الكاشف، رئيس مباحث شرطة مركز ساقلته، وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك قيادة المدعو محمد ع ح ع - 31 عام - سائق - ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو ممدوح ع ا ع - 38 - عام - عامل بمستشفى القصر العيني بالقاهرة ويقيم دائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية ببتر بالقدم اليمني وتم نقله لمستشفى الحياه الدولي الخاصة في محافظة سوهاج ، وأفاد قائد التوك توك وشقيق المصاب المدعو أحمد ع ا - 28 عام - عامل - ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأتهم الأخير قائد التوك توك بالتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الحادث.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

على جانب اخريتساءل اولياء الامور وطلاب الصف الرابع الابتدائي عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي، و أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور عربي أبوزيد ، وكيل الوزارة، ان امتحانات الصف الرابع الابتدائي تبدا فى الـ 15 من يناير الجاري وتنتهي فى الـ 20 من نفس الشهر.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون بالفترة الصباحية من كل، وتبدا السبت الـ 15 يناير 2022 باللغة العربية ومدتها ساعتان ونصف من الـ8 صباحا وحتى الـ 10.30 دقيقة، وفى نفس اليوم من الساعة 10.45 دقيقة وحتى 12.15 دقيقة يمتحن الطلاب فى مادة التربية الدينية.

وفي اليوم الثانى سيمتحن طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاحد 16 يناير في مادتي العلوم، من الساعة الـ8 وحتى 9.30دقيقة فى مادة العلوم، ومن الساعة الـ 9.45 دقيقة وحتى 11.15 دقيقة فى مادة المهارات المهنية.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الاثنين 17 يناير الامتحان في مادتي الدراسات وict، ويوم 18 يناير مادة اللغة الانجليزية، ويوم الخميس 20 يناير مادة الرياضيات، وزمنها ساعة ونصف الساعة.