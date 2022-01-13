/672188/حازم-إمام-رحيل-كيروش-ليس-الحل-وذلك-لن-يحول-اللاعبين-لخيول

علق حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة، على الأخبار المتداولة حول رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت الأيام الماضية على العديد من الهجوم من قبل محليلي الكرة، والجمهور، بمطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، برحيل كيروش، بعد الخسارة أمام نيجيريا، والأداء السيء للمنتخب في المباراة.

تصريحات حازم إمام

وقال حازم إمام عبر برنامجه الإذاعي بشبكة أون سبورت اليوم الخميس: "هل الوقت مناسب للحديث عن رحيل كيروش والشرط الجزائي له؟ وهل هذا سيؤهلنا لكأس العالم أو يحول اللاعبين إلى خيول أمام غينيا بيساو؟".

وأضاف: "تتبقى لنا مباراتين في كأس الأمم، كيف نتحدث عن ترشيحات ونتطرق للشرط الجزائي وخلافه؟".

وحذر نجم الزمالك السابق "اللاعبون قد يتابعون هذه الأخبار وينشغل تركيزهم بأمور أخرى بدلا من التفكير في المباراة القادمة، وقد يقولون لأنفسهم كيف سنعمل مع مدرب سيرحل مع الوقت".

دعم المنتخب أمام غينيا بيساو

وناشد حازم إمام الجميع بدعم المنتخب وجهازه الفني، قائلا "أرجوكم بكل حب وود، ساندوا المنتخب، وحافظوا على الفريق، ننتظر هذه اللحظة منذ عامين، لا يجب أن نضيعها لمجرد الخسارة في مباراة".

وشدد "لابد من تشجيع الجهاز الفني واللاعبين، واعتبار مباراة غينيا بيساو هي الأهم في العالم، لكل مقام مقال، هذا التوقيت يفرض علينا تشجيع المدرب ومساندة اللاعبين".

وألمح في ختام تصريحاته "أشعر أحيانا أن البعض ينتظر أي تعثر للمنتخب لإثبات صحة وجهة نظر أعلن عنها في وقت سابق".

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مصر بها العديد من لاعبي صناع اللعب ولكن كيروش مش شايف غير عبد الله السعيد بس.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش لم يستدعي محمد مجدي أفشة بسبب حب الجماهير للاعب وقرر عدم تواجده علشان يمشي كلامة على الكل".

وزاد "نفس الأمر كيروش قرر يحرق محمد شريف ونزلة في أخر دقيقة علشان يحرقة أمام الجماهير ومش فاهم المدرب ده بيعمل ليه كدا".

وأكمل "كيروش ممهد أنه مش هيفوز ببطولة أمم أفريقيا ودا اللي قاله قبل البطولة ولو فاز بيها هيقول أنا عملت إنجاز كبير".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "لو مدرب مصري كان متولي تدرب الفراعنة اليوم كان رحل بعد المباراة مباشرة علشان الأجنبي محمي غير المصري".

واختتم "لاعبي مصر مش بيلعبوا بروح ودا غايب بشكل كبير والمدرب هو السبب في كل دا ولازم يبقى في حساب سريع".