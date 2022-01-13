/672197/انتهاء-أعمال-فافلة-مدينة-الفرافرة للعناية-بعيون-أبناء-الوادي-الجديد

أنهت القافلة الطبية التي نظمها النائب تامر عبدالقادر، بمدينة الفرافرة، للعناية بعيون أبناء الوادي الجديد ، حيث انتهت أعمال القافلة فى يومها الثانى والأخير، وتم توقيع الكشف الطبي على ٤١٥ حالة، وجاءت أعمال القافلة وسط إقبال كبير من قبل المواطنين طالبى الاستفادة بالفحص الطبى للعيون.

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وتقدم النائب، باعتذار للحالات التى لم تستفد بخدمات القافلة للتأخر عن مواعيد عمل القافلة الطبية، ووعد بتوفير مجموعة أخرى من القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة، وناشد النائب أهله من أبناء مدينة الفرافرة بضرورة التواصل هاتفيا مع مكتبه لتقديم الخدمات اللازمة لهم، مؤكدا أنه سيتم تحديد موعد لنقل الحالات المرضية التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية مجانا من والي القاهرة لإجراء العملية.

انتهاء أعمال فافلة مدينة الفرافرة للعناية بعيون أبناء الوادي الجديد

ووجه عبدالقادر الشكر لمحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط ، والدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة ، والمهندس عبدالحكم جبالي رئيس مدينه الفرافرة ، علي توفير كل سبل الدعم التي أدت الي نجاح القافلة .

يأتى تنظيم القافلة الطبية لمكافحة مرض العمى، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، وتأتى القافلة بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات مغربى للعيون لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للمناطق الأولى بالرعاية.

وأكد عبدالقادر، أن القافلة تعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب للبسطاء والحالات الأكثر احتياجا بالمجان، لافتا إلى أن أبناء الفرافرة لهم الحق الأصيل في توفير الخدمات الطبية، وتوصيلها إلى الأماكن المحرومة منها.

الفحوصات الطبية بالقافلة

وأشار عبدالقادر إلى أن الفحوصات الطبية تضمنت فحوصات متقدمة للعين، وصرف الأدوية اللازمة للحالات المرضية وقياس درجات الإبصار، وعمل مقياس للنظارة، وكلها بالمجان، بالإضافة إلى خدمة توفير نظارات النظر، وحفظ النظر بالمجان أيضا، مشيرا إلى أنه يتم تحديد مواعيد لنقل المرضى مجانا من وإلى الفرافرة للحالات التى تحتاج لإجراء العمليات الجراحية والإقامة مجانا بمستشفيات مغربى للعيون بالقاهرة .