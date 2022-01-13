/672200/بعثة-المنتخب-الوطني-تنفي-أي-أخبار-منسوبة-للاعبيها

أكدت إدارة بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على عدم مسئوليتها عن الاجتهادات الصحفية التي تحاول نسب تصريحات لأي من أعضاء البعثة على غير الحقيقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما تؤكد على أن مقر اقامتها بمثابة معسكر مغلق لا يتواجد فيه أي مرافق إعلامي خارج إطارها الرسمي التزاما بالاجراءات الاحترازية الموضوعة وتطبيقا لعدم اصدار تصريحات اعلامية إلا من خلال المنصات الإعلامية الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلى هذا الأساس فإن أي تصريحات منسوبة لأي من اللاعبين أو أعضاء البعثة خارج هذا الإطار فإنها عارية تمامًا من الصحة.

دعم المنتخب أمام غينيا بيساو

وناشد حازم إمام الجميع بدعم المنتخب وجهازه الفني، قائلا "أرجوكم بكل حب وود، ساندوا المنتخب، وحافظوا على الفريق، ننتظر هذه اللحظة منذ عامين، لا يجب أن نضيعها لمجرد الخسارة في مباراة".

وشدد "لابد من تشجيع الجهاز الفني واللاعبين، واعتبار مباراة غينيا بيساو هي الأهم في العالم، لكل مقام مقال، هذا التوقيت يفرض علينا تشجيع المدرب ومساندة اللاعبين".

وألمح في ختام تصريحاته "أشعر أحيانا أن البعض ينتظر أي تعثر للمنتخب لإثبات صحة وجهة نظر أعلن عنها في وقت سابق".

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مصر بها العديد من لاعبي صناع اللعب ولكن كيروش مش شايف غير عبد الله السعيد بس.

محمد صلاح

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش لم يستدعي محمد مجدي أفشة بسبب حب الجماهير للاعب وقرر عدم تواجده علشان يمشي كلامة على الكل".

وزاد "نفس الأمر كيروش قرر يحرق محمد شريف ونزلة في أخر دقيقة علشان يحرقة أمام الجماهير ومش فاهم المدرب ده بيعمل ليه كدا".

وأكمل "كيروش ممهد أنه مش هيفوز ببطولة أمم أفريقيا ودا اللي قاله قبل البطولة ولو فاز بيها هيقول أنا عملت إنجاز كبير".

كأس أمم أفريقيا

وواصل "لو مدرب مصري كان متولي تدرب الفراعنة اليوم كان رحل بعد المباراة مباشرة علشان الأجنبي محمي غير المصري".

واختتم "لاعبي مصر مش بيلعبوا بروح ودا غايب بشكل كبير والمدرب هو السبب في كل دا ولازم يبقى في حساب سريع".