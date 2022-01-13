/672205/أسطورة-هولندا-رود-خولييت-يزور-نادي-الزمالك-بصحبة-ميدو

زار أسطورة الكرة الهولندية رود خولييت نادي الزمالك اليوم، بصحبة أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص ميدو على زيارة خولييت لنادي الزمالك، بعدما زار الثنائي الأهرامات، في جولة لنجم منتخب هولندا داخل القاهرة بصحبة ميدو، حيث كانوا يلعبان معاً في نادي أياكس.

وأستقبل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، خولييت بالنادي الأبيض، بجانب جمال عبد الحميد، وأحمد مرتضى منصور، الذين أخذوا النجم الهولندي في جولة داخل نادي الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة القادمة، في أول لقائات الفريق في كأس الرابطة، التي أنطلقت اليوم في نسختها الأولى.

ويأتي الزمالك على رأس المجموعة الثالية، بينما جاء الأهلي وبيراتميدز على رأس أول مجموعتين نظراً لترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بكأس الرابطة:

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكى – حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف روقا – حمدى علاء – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمد أوناجم – مصطفى فتحى – رزاق سيسيه – سيد عبد الله .

خط الهجوم: يوسف أسامة – حسام أشرف – سيف جعفر.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

مرتضى منصور يجتمع مع فريق يد الزمالك

أجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع فريق كرة اليد بالصالة المغطاه بنادي الزمالك.

وشهد الاجتماع حضور حسام غريب رئيس الجهاز الفني للفريق، ووجه الشكر لمرتضى منصور على صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وكان وعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف باقي مستحقاتهم وهو ماف قام به مجلس الإدارة، ليشيد أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد، بمجلس الإدارة على تلبية طلباتهم.