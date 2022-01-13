/672209/بينهن-دينا-الشربيني-وليدي-جاجا-فنانات-تعرضن-للتحرش-والاغتصاب-فيديو

لم يتوقف التحرش عند الأشخاص العاديين، لكن عانت العديد من النجمات أيضًا من التحرش ومنهن من تعرضن للإغتصاب، وهذا ما يجعلهن مستعدات دائمًا لتقديم أعمال تزيد الوعي ضد التحرش، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة، وفيما يلي نرصد لكم عدد من المشاهير اللاتي تعرضهن للتحرش قبل نجميتهن أو بعد. كيف تصدت كل منهن لهذا الفعل الشنيع؟

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