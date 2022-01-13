الشيوخ البولندى يشيد بالتطور الهائل فى مصر ويتطلع لتعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر فى وارسو، برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ البولندى وعضو البرلمان الأوروبى بوجدان كليش، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين مصر وبولندا وسبل تنميتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، وكذلك على مستوى التعاون البرلمانى.





استعرض السفير حاتم تاج الدين، أهم ملامح التطورات التى شهدتها العلاقات المصرية البولندية خلال الفترة الماضية والتى أثمرت عن نتائج مبشرة فى مجالات عديدة، كان أبرزها الأصداء الإيجابية لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قمة مصر+ دول تجمع الفيشجراد (بولندا- المجر- التشيك – سلوفاكيا) التى عقدت فى أكتوبر الماضى، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين منطقة كاتوفيتسا الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة منطقة اقتصادية بولندية فى مصر، كأول دولة فى الاتحاد الأوروبى توقع هذا الاتفاق.

كما استعرض السفير المصرى أبرز التطورات التى تشهدها مصر على الساحة الداخلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً خاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة والمبادرات الرئاسية والإنسانية، وقد أثنى المسئول البولندى على الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية فى الفترة الأخيرة، وأشاد بحجم التطور الهائل الذى يحدث فى مصر حالياً، متطلعاً إلى مزيد من التعاون مع مصر فى كافة المجالات.

شمل اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر تجاه بعض القضايا الدولية والإقليمية التى تهم الطرفين فى ظل تولى بولندا رئاسة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بداية من العام الجارى، وقد أشاد المسئول البولندى بالدور المحورى الذى تقوم به مصر فى منطقة الشرق الأوسط خاصة فى قضايا لها تأثير مباشر على أمن أوروبا ومنها قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر وبولندا فى إطار عضويتها فى الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك.