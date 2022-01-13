عاجل.. السيسى: امنحونا الفرصة إن إحنا نتحول للأفضل دون ضغوط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار فعاليات منتدى شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين فى مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وتابع الرئيس: "أنا معنى بالدولة دى والشعب أمننّا أنا والحكومة إن إحنا ناخده لقدام مش للضياع للخراب، والخراب والتدمير، وأنا بقول الكلام ده لأنه حتى بعد الست أو السبع دول اللى موجودين لسه فيه نقاش تانى؟!"، داعيا إياهم إلى أن يضعوا الأمور بجوار بعضها، وقولوا هذا المسار ماذا كانت نتيجته".

وأكد الرئيس: "فى الدول المتقدمة خدت وقتها فى التطور فى المجالات المختلفة بما فيه التطور الإنسانى، ومكانش فيه ضغط عليها"، قائلا: "أعطونا الفرصة إن إحنا نتحول للأفضل دون ضغوط، تؤدى إلى ضرر وفى النهاية مش هتقدروا تساعدوا هتبعتوا المبعوثين ويتكلموا وشوفلهم قرشين علشان الأكل والحاجات اللى بتحصل".