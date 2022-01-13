عاجل- السيدة انتصار السيسى تفتتح متحف حياة كريمة بمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - ويهدف المتحف إلى توضيح أهداف وعناصر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بوصفها أكبر المشروعات التنموية لبناء الإنسان فى العصر الحديث، واستعراض آثارها التنموية التى تمس مختلف جوانب حياة المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا.

ويستعرض متحف حياة كريمة الجهود المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة التى أطلقتها الأمم المتحدة، والذى تم تقسيمها لأهم محاور المشروع القومى، وهى التعليم والصحة والتمكين الاقتصادى، وأخيرًا محور البنية التحتية وسكن كريم.

وتشمل أهم المحاور وأبرز الأهداف التى تحققها المبادرة، والتى تتضمن القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير الصحة الجيدة والعمل اللائق والنمو الاقتصادى، فضلا عن بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى الهدف التى تقوم عليه استراتيجية تنفيذ المشروع فى المقام الأول، وهو الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".