عاجل.. السيسى: من حق كل واحد يعتقد أنه الأفضل دون فرض رأيه على الآخرين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لا أحد يتصور أن لديه رؤية لا بد أن يسير عليها الجميع فهذا ما تريده الجماعات المتطرفة، فمن حق كل واحد أن يفكر أنه هو الأول لكن فى فرق إنه يفكر إنه الأفضل أو يفرض ذلك على الآخرين.





وأضاف الرئيس خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم، "أتصور أننا محتاجين نفكر بشكل مختلف، إن كنتم تؤمنون بالتعدد والاختلاف ليس من منظور دينى فقط حتى من منظور ثقافى وفكرى وسياسى". وانطلقت فعاليات، اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم، فى النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يختتم المنتدى أعماله، اليوم، الثالث عشر من يناير، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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