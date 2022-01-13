عاجل.. السيسى: إرادة الناس هى المعيار.. ومستعد أعمل انتخابات كل سنة بشرط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار فعاليات منتدى شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين فى مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأوضح الرئيس: "أنا مستعد فى كل سنة أعمل انتخابات فى مصر، بشرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات ادفعوها انتوا، وتعالوا كل المنظمات الدولية تقف على اللجان، والناس إن قالت لأ هسيبهم وأمشى، مش هو ده المعيار ولا إيه؟!".

وشدد الرئيس على أن إرادة الناس فى مصر هى المعيار، مبينا: "الناس فى مصر مش عايزانا نمشى علطول وييجى حد تانى، غير كده يبقى عبارة عن محاولة للإساءة وتشويه شكل الدولة".

وأكد الرئيس السيسى: "إحنا بندير سياستنا بمنتهى التوازن، والاعتدال، وبنحرص دايما إننا نكون عامل إيجابى فى كل التحديات والمشاكل اللى بيواجهها العالم".