عاجل .. السيسى: الحكومة لديها استعداد أن تتقبل النقد فى سبيل تقدم الدولة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، "لدينا تحديات كبيرة تحتاج تعامل الحكومة والشعب المصرى"، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استعداد أن تسمع إلى أى نقد حقيقى فى سبيل تقدم الدولة.

وذكر أن "الشعب كلفنا بهذه الأمانة، فما ما قمنا به خلال السنوات السبع الماضية هو نتاج الاستقرار والأمن والأمان".

وانطلقت فعاليات، اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم، فى النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يختتم المنتدى أعماله، اليوم، الثالث عشر من يناير، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.