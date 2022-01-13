الرئيس السيسى يزور جناح «معرض مصر- سيناء» ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جناح "معرض مصر سيناء" للحرف اليدوية، والذى يُعقد ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى،فى ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية لضمان استفادة ومشاركة أهالى سيناء فى العملية التنموية، وخلال الزيارة تحاور السيد الرئيس معأهالى وشيوخ القبائل وأسر شهداء سيناء المشاركين بالمعرض، حول متطلبات ومشروعات التنمية التى تحدث فى سيناء.





وتعتبر "شركة مصر سيناء" إحدى الشركات التى تأسست بجهود أهالى سيناء، والتى تعمل فى إنتاج المشغولات اليدوية وزيت الزيتون والبذور، ومختلف المنتجات السيناوية، وخلال الجولة، وأجرى الرئيس حوارًا مع عصام العرجانى، طيار مدنى وأحد أبناء سيناء، حيث شرح للرئيس جهود شركة "مصر سيناء" التى راعت التوازن بين الجانب التنموى الإنسانى والاقتصادى للمشروع، ومنها إقامة مجمع مصانع "الجفجافة" ليوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالى سيناء.

كما تحاور الرئيس مع مجموعة من المشاركات بالمعرض، حيث استعرضن دور المرأة السيناوية ومشاركتها الفاعلة فى التنمية، فيما وجهت نور جاسر، إحدى بنات سيناء وخريجة جامعة العريش ومنسق عام شركة مصر سيناء، الشكر للرئيس على الاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، كما أشادت بدور المرأة السيناوية وقدرتها على الإبداع فى المشغولات التراثية اليدوية لتتحول إلى مصدر رزق لها، يمكن تطويره على حسب احتياجات السوق.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.