عاجل.. السيسى: سنظل نعمل من أجل التعمير حتى نحقق أحلام المصريين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إننا سنظل نعمل من أجل التعمير حتى نحقق أحلام الشعب المصرى، فالأمور فى مصر فى تحسن دائم بفضل الله تعالى والعمل لا يتوقف حتى يتم تحقيق التقدم وتصبح الدولة المصرية قوية.





وأضاف الرئيس خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم، أن الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على البناء والتعمبير أو الهدم، مشيرًا إلى أن حجم العمل المنفذ فى مصر شكًل حالة من الرضا لدى المصريين. منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى. وانطلق المنتدى عبر 3 نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

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