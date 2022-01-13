الرئيس السيسي: "لو الناس مش عاوزانا تقول لأ واحنا نمشى وييجى حد تانى"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الناس لو قالت "لا" في الانتخابات، هسيبهم وأمشى".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع الصحفيين على هامش منتدى شباب العالم: " إرادة الناس في مصر معيار، لو الناس في مصر مش عاوزانا نمشى على طول، ويجي حد تاني، ده الكلام النهائي غير كده يبقا محاولة للإساءة وتشوية شكل الدولة".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.