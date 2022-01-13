الرئيس السيسى: "سنظل نعمل ونبنى ونعمر حتى نحقق الحلم لنا كلنا"

رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على سؤال إحدى الشابات في جلسته مع ممثلى الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والتي قالت إنها "خائفة وقلقة وتريد نصيحة من الرئيس السيسى".
وقال الرئيس السيسى، خلال الجلسة، إن الله سبحانه وتعالى هو من له الفضل في ما حدث لمصر، وسنظل نعمل ونشتغل ونبنى ونعمر حتى نحقق الحلم لنا كلنا.
وتابع الرئيس السيسى: انتى عايزة جلسة لا متخفيش إن شاء الله ربنا يحفظك ويؤمنك من القلق والخوف.
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