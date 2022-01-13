كأس أمم أفريقيا.. أبو بكر يقود الكاميرون أمام إثيوبيا

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أعلن أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون، تشكيلة فريقه لمواجهة إثيوبيا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الكاميرون للفوز في لقاء اليوم لحسم تأهله للدور التالي بشكل رسمي، بعد فوزه في أول مباراة أمام بوركينا فاسو، بينما يسعة المنتخب اللإثيوبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض والجمهور.

تشكيل الكاميرون أمام إثيوبيا

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: توهو تولو، مايكل نجاديو، كاستيليتو، فاي كولينز.

خط الوسط: كارل توكو إيكامبي، زامبو إنجيسا، مارتن هونجالا، مومي نجاماليو.

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر، إيريك تشوبو موتينج

مالي وحكم المباراة يسرقان نتيجة مباراة تونس بـ أمم أفريقيا 2021

انتهت احداث مباراة منتخبي مالي وتونس، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأسود المالية، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من منافسات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.

كأس أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تفوز على غينيا الإستوائية بهدف نظيف

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره غينيا الإستوائية بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الإيفواري بضغط كبير وحاول أن يسجل حتى أحرز ماكس جراديل هدف من تصويبة صاروخية في الدقيقة 5، وتراجع نسبياً بعد الهدف، ليهدد منتخب غينيا الإستوائية مرمى كوت ديفوار، ولكن حارس المرمى وخط الدفاع حافظوا على نظافة مرماهم، وحصدوا أول 3 نقاط لهم بفوز غالي.

وبتلك النتيجة أصبح يمتلك كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الأول متصدراً للمجموعة، وخلقه الجزائر وسيراليون بنقطة لكلمنهما، ويقع المنتخب الغيني بالمركز الأخير بدون نقاط.