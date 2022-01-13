/672214/الرئيس-السيسي-للصحفيين-الاجانب-مصر-منوط-بها-توفير-800-ألف-فرصة-عمل-سنويا-للمواطنين

قال الرئيس السيسي خلال لقاءه مع الصحفيين الاجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن الدولة منوط بها توفير فرص عمل من 800 الف لمليون فرصة كل سنة، متسائلا:" ما هي الدولة التي تستطيع توفير هذا الكم من الفرص".

دوت الخليج

وتحدث الرئيس السيسي عن كيفية تعظيم الدولة لموارده من أجل زيادة معدل دخل الفرد، قائلا:" عندنا تحديات كبيرة، والقضايا اللي موجود كثيرة".

مصر منوط بها توفير 800 ألف فرصة عمل سنويا للمواطنين

وتابع الرئيس السيسي خلال حديثه :" نمتلك رقي في الفكر ولا احد يتصور ان يككون رؤية للعالم كي يتم السير عليها، لان ذلك منهج الجامعات المتطرفة بالمنطقة المحيطة".

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.