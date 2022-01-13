/672215/الرئيس-السيسي-المقارنة-بين-الدول-يجب-أن-تكون-متكافئة-وفقا-للموارد-المتاحة-لكل-منهم

قال الرئيس السيسي خلال لقاءه مع الصحفيين الاجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ان المقارنة بين الدول يجب ان تكون متكافئة وفقا للموارد المتاحة لكل منها.

دوت الخليج

وتابع الرئيس السيسي:" لما تيجي تقارني بدولة أوربية غنيه تمتملك ثبات في النمو الديموجرافي لها، يجب النظر لعوامل اخرى، حيث أنه بالنظر لدولة مثل المانيا نجد ان معدل سكانها ثابت منذ ما يقرب من 30 عام، وبالتالي هم ليسوا في حاجة إلى تطوير منظومات الصحة والتعليم على عكس الدولة المصرية التي تشهد نمو كبير في السكان".

الرئيس السيسي المقارنة بين الدول يجب أن تكون متكافئة وفقا للموارد المتاحة لكل منهم

وأكمل الرئيس السيسي موجها حديثه للصحفيين الاجانب:" عايز تقارن بيني وبينك، أنا قابل بس كمل المقارنة، ولكن الظروف مختفاة".

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.