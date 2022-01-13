/672216/مرتضى-منصور-يستقبل-أسطورة-هولندا-خولييت-بنادي-الزمالك

أستقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أسطورة الكرة الهولندية رود خولييت بمكتبه في نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورحب مرتضى منصور بخولييت، مؤكداً له أنه يوجد علاقة مميزة بين الزمالك والكرة الهولندية، وأن القلعة البيضاء أعتمدت من قبل على مدربين من هولندا مثل رود كرول.

وأشار له أنه يوجد علاقة طبية بين مصر وهولندا على جميع الأصعده، ويأمل أن يستفاد كلا البلدين من خبرات الأخير في كرة القدم.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك يمتلك قطاع ناشئين مميز، ويوفر لهم كل سُبل الراحة لكي يخرج من القلعة البيضاء لاعبين على أعلى مستوى.

وحضر تلك الجلسة كلاً من ميدو وجمال عبد الحميد، وأحمد وأمير مرتضى.

وزار أسطورة الكرة الهولندية رود خولييت نادي الزمالك اليوم، بصحبة أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق.

وحرص ميدو على زيارة خولييت لنادي الزمالك، بعدما زار الثنائي الأهرامات، في جولة لنجم منتخب هولندا داخل القاهرة بصحبة ميدو، حيث كانوا يلعبان معاً في نادي أياكس.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بكأس الرابطة:

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد زكى – حازم إمام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد أشرف روقا – حمدى علاء – إسلام جابر – يوسف أوباما – محمد أوناجم – مصطفى فتحى – رزاق سيسيه – سيد عبد الله .

خط الهجوم: يوسف أسامة – حسام أشرف – سيف جعفر.

مرتضى منصور يجتمع مع فريق يد الزمالك

أجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع فريق كرة اليد بالصالة المغطاه بنادي الزمالك.

وشهد الاجتماع حضور حسام غريب رئيس الجهاز الفني للفريق، ووجه الشكر لمرتضى منصور على صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وكان وعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف باقي مستحقاتهم وهو ما قام به مجلس الإدارة، ليشيد أحمد الأحمر قائد فريق الزمالك لكرة اليد، بمجلس الإدارة على تلبية طلباتهم.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.