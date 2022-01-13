جلسة تصوير جديدة للفنانة أيتن عامر (صور)

شاركت الفنانة ايتن عامر إطلالتها الجديدة مع متابيعها، لأحدث جلسة تصوير لها بعد صدور كليبها الجديد "بناقص".

دوت الخليج

ايتن عامر بإطلالتها الجديدة

ونشرت ايتن عامر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، إطلالتها الجذابه بمكياج صاخب.

أغنية بناقص

طرحت ايتن منذ الساعات الماضية، أول كليب غنائي لها الذي حمل عنوان "بناقص" والذي نال أعجاب عدد كبير من الجمهور، والاغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم، انتاج لايف ستايلز ستوديوز.

عبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادة في مشاركتها في مسلسل " عنبر 6"، حيث انها تجميعة من النجوم الكبار التي تعاملت معهم، وخصوصًا إن كانت حجم الانتاج كان ضخم ورائع.

أيتن عامر الجمهور حب شخصية منى

وقى وقت سابق، صرحت أيتن عامر عن دورها بمسلسل عنبر 6، بإن شخصية " منى" نالت إعجاب الجمهور، لإنها كانت بتخرج من أجواء المسلسل الدرامية، حيث ان الكلام أصبح يتداول حول مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت، " ان صعوبات الشخصية " منى" بدأت من الاخر مثل " الفلاش باك" وتبدا في سرد الاحداث، ولكن أنا حبيت الشخصية لانها قريبة مني في الحياة الواقعية".

أعمال أيتن عامر القادمة

كما أنها كشفت عن تحضير لمسلسل جديد بعنوان " أولاد عابد"، ومسلسل " الرواية"، "مكتوب عليا" وهذه من إنتاج وأعمال شاهد الاصلية".

وقالت ايتن " بان شخصيتي فى أولاد عابد هى بنت " أنتهازية"، التي تسعي في الخروج من ظروف عيشتها، والمسلسل يضم بعض من النجوم الكبار منهم رياض الخولي".

مسلسل عنبر 6

مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

والمسلسل من بطولة الفنانين سولاف فواخرجي وصبا مبارك، وفاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، و إخراج على العلي.