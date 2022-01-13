/672222/الرئيس-السيسي-الأوضاع-فى-السودان-تحتاج-لتوافق-سياسي-بين-كل-القوى

أكد الرئيس السيسي أن مصر لديها سياسة ثابتة وهي عدم التدخل فى شئون الدول الآخري، موضحا أن الأوضاع فى السودان تحتاج لتوافق سياسي بين القوى السياسية، من خلال فترة انتقالية لحين إجراء انتخابات، ودعم مصر لمجلس السيادي بكل عناصره والسودان.

أوضح الرئيس السيسي أن السودان امتداد للأمن القومي المصري، وأن استقرارها سيكون من خلال التوافق بين القوى وليس بغيره، .

دوت الخليج

الرئيس السيسي لوكلات الاعلام الاجنبية

وأضاف السيسي، أن مصر أكدت من خلال التطورات الليبية ان الاستقرار والحوار بين الاشقاء الليبين والسوادنيين هو الحوار، موضحا ان تجربة عدم التوافق والاختلاف والتظاهر سيضر بالبلاد اقتصاديا، خاصة مع أن القدرات الاقتصادية المتواضعة تتأكل فى هذه الظروف مما يتطلب اتخاذ اجراءات صعبة لن تتحملها الشعوب كالاصلاح الاقتصادي، مما يسبب فى حالات التظاهر والعنف ويضيع مستقبل وحاضر الشعوب .

وشدد السيسي على أن مصر حريصة على استقرار السودان وخلق حوار بين الأشقاء فى السودان من خلال عمل خارطة طريق وانتخابات تعبر عن الشعب السوداني.

هذا وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إجراء لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.

وجاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تمتد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ، حيث حرص الرئيس السيسي على تبادل الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرقت للعديد من القضايا والملفات الحيوية.