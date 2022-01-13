«إحنا عايزين نعيش»..الرئيس السيسي: مصر لديها فقر مائي طبقا للأمم المتحدة

/672225/إحنا-عايزين-نعيشالرئيس-السيسي-مصر-لديها-فقر-مائي-طبقا-للأمم-المتحدة
قال الرئيس السيسي، أنه منذ توليه رئاسة الجمهوريةن يحرص على إدارة هذا الأمر من خلال الحوار الهادئ والبعد عن الانفعال والتشنج والوصول لحل قانون ملزم لملئ وتشغيل سد النهضة.
دوت الخليج
قضية سد النهضة
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر توصلت فى عام ٢٠١٥ لاتفاق مع الأشقاء فى إثيوبيا، تضمن عدم بدء الملء إلى بعد الوصول لحل عادل قانوني ملزم بشأن الملء بين الدول الثلاث، لافتا إلى تشبث الجانب الإثيوبي الجانب مما أضطر مصر للتوجه لمجلس الامن لوجود تأكيد على سرعة وجود قرار حول ملئ وتشغيل السد.
هذا وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إجراء لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.
وجاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تمتد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ، حيث حرص الرئيس السيسي على تبادل الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرقت للعديد من القضايا والملفات الحيوية.
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