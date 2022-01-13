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«لو الناس مش عوزنى هشمى وحد يجى تانى»..الرئيس السيسي فى لقاء ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية«صور»

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/672228/لو-الناس-مش-عوزنى-هشمى-وحد-يجى-تانىالرئيس-السيسي-فى-لقاء-ممثلى-وسائل-الإعلام-الأجنبيةصور

حرص   الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إجراء لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم.

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وجاء اللقاء ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تمتد في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ، حيث حرص الرئيس السيسي على تبادل الحوار مع الحضور، والإجابة عن كافة الأسئلة التي تطرقت للعديد من القضايا والملفات الحيوية.

وأكد   الرئيس على أن منتدى شباب العالم يمثل منصة دولية هامة لفتح الحوار والنقاش الهادف حول القضايا العالمية بين الشباب من مختلف الدول والثقافات، معربًا عن سعادته بعودة المنتدى في نسخته الرابعة بعد توقفه بسبب جائحة كورونا التي مثلت تحديًا كبيرًا أمام العالم أجمع.

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«لو الناس مش عوزنى هشمى وحد يجى تانى»..الرئيس السيسي فى لقاء ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية

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وخلال اللقاء، تطرق  الرئيس إلى عديد من القضايا المحورية ردًا على أسئلة الحضور من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية والشباب المشاركين، حيث شمل الحوار فتح الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة العربية والإفريقية، واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27”، والأمن المائي، وحقوق الإنسان، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر واليونان. وبالإضافة لذلك، ركز اللقاء على عدة قضايا تخص السياحة، وتمكين الشباب والتعليم، والوعي، والإعلام والدراما، وتجديد الخطاب الديني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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