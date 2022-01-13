/672230/التربية-والتعليم-تطالب-المدارس-بتعريف-الطلاب-بالمشروعات-القومية-للدولة

دوت الخليج

وفي هذا الشان أرسل الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تنمية الوعى الوطنى لدى الطلاب عن طريق تعريفهم بالمشروعات القومية للدولة، يأتى هذا فى إطار أهمية تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن بصفة عامة والطلاب بصفة خاصة من خلال إعلامهم بإنجازات الدولة. وكشف الدكتور رضا حجازى أنه تم تخصيص رابطاً بالمشروعات القومية للدولة المصريـة، من حيث تحديات وإنجازات، مشروع حياة كريمة، ومشروع توشكا الخير، ومحور صعید قنا.

تحفيز الطلاب للاطلاع على المشروعات

خطاب وزارة التربية والتعليم المرسل للمديريات التعليمية، طالب بتحميل المشروعات القومية، من خلال الموقع الرسمى للوزارة على الموقع الخاص بكل مديرية والموقع الخاص بكل إدارة لسهولة وسرعة تداولها بين الطلاب، كما وجهت وزارة التعليم، المديريات بالتنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية المرسلة من خلال الروابط الإلكترونية. وجاء نص الخطاب، أنه إيمانًا بأهمية تنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن بصفة عامة وأبنائنا الطلاب بصفة خاصة، من خلال إعلامهم بإنجازات الدولة.

طريقة الوصول لروابط المشروعات

وشدد الخطاب، على أنه يرجي التفضل بالتنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تحفيز الطلاب على الاطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية المرسلة من خلال الروابط التي تتيحها مواقع الوزارة وأضاف الخطاب أنه يتم تحميلها من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الموقع الخاص بكل مديرية والموقع الخاص بكل إدارة لسهولة وسرعة تداولها بين الطلاب.