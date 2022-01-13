/672231/كأس-أمم-أفريقيا-تشكيل-إثيوبيا-لمواجهة-الكاميرون

أعلن ووبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، عن تشكيلة فريقة لمواجهة الكاميرون ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المنتخب اللإثيوبي لحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته المباراة الأولى أمام الرأس الأخضر، بينما يسعى منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز لضمان التأهل من المجموعة للدور القادم.

تشكيل إثيوبيا ضد الكاميرون

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

خط الدفاع: سليمان حميد، أتشكالاو تاميني، مينيوت ديبيبي - رمضان يوسف

خط الوسط: ميسود محمد، أمانويل يوهانيس، سورافيل داجانتشيو

خط الهجوم: أمانويل جيبريميكل، أبو بكر نصير، هوتيسا داوا

كأس أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تفوز على غينيا الإستوائية بهدف نظيف

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره غينيا الإستوائية بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الإيفواري بضغط كبير وحاول أن يسجل حتى أحرز ماكس جراديل هدف من تصويبة صاروخية في الدقيقة 5، وتراجع نسبياً بعد الهدف، ليهدد منتخب غينيا الإستوائية مرمى كوت ديفوار، ولكن حارس المرمى وخط الدفاع حافظوا على نظافة مرماهم، وحصدوا أول 3 نقاط لهم بفوز غالي.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

كأس أمم أفريقيا.. جامبيا تضرب موريتانيا بهدف نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

وبتلك النتيجة يحصد جامبيا أول 3 نقاط لهم بالمجموعة في أول لقاء، بجانب منتخب مالي الذي فاز على تونس بنفس المجموعة.