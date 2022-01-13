الرئيس السيسي ردا على الأمين المساعد لأمانة الشباب بحزب مستقبل وطن:« العمل شمل كافة أنحاء الدولة..وهنفضل نشتغل ما تبقى بلد بجد»

/672229/الرئيس-السيسي-ردا-على-الأمين-المساعد-لأمانة-الشباب-بحزب-مستقبل-وطن-العمل-شمل-كافة-أنحاء-الدولةوهنفضل-نشتغل-ما-تبقى-بلد-بجد

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي، خلال لقاءه مع الصحفيين الاجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، على سؤال من الدكتور أحمد علاء الدين، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، بشأن محاولات البعض سؤال محاولات البعض طمس الهوية المصرية، وكيفية الحفاظ على الشباب المصري، وكيفية ادراك الخطر القادم.

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وتابع الرئيس السيسي :" لازم تعرف أن التطور الذي يحدث ليس خارج السيطرة، انت ما حضرتش الوقت الذي كان لا يوجد به تلفزيون، ولكن انا حضرته، حيث كانت توجد قناة واحدة ثم تطور الأمر، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه، والحديث كان حينها على ان هذا الامر سوف يؤثر على المجتمع بالسلب".

الرئيس السيسي: الانسان هو المخلوق الوحيد اللي قادر يخلق ويدمر

أكمل السيسي:" مر اكثر 50 سنة على هذا الموضوع ولم يحدث شيء، انا قولت قبل كده في جلسة سابقة أن الانسان هو المخلوق الوحيد اللي قادر يخلق ويدمر، حيث ان الانسان قادر علىان حرق غابة باكملها وايضا قادر على اعادتها مرة اخرى".

وتابع الرئيس السيسي:" العقل الجمعي الانساني قادر على ان يتكيف مع الحالة وان يعيش ويتعايش، حيث أن أدوات بناء المجتمع لا تتغير، ووسائل الاعلام والتعليم ودور العبادة جزء منه وتساهم في بناء الوعي، وقد يؤثر عنصر منهم بشكل اكبر على الثاني".

الرئيس السيسي: العمل يتم في كل ربوع الدولة

ونوه": تداوت بعض الاقاويل على ان الاعلام لم يكن يركز على الانجازات الذي تقوم بها الدولة الدولة.. وكنت بقول ما تشغلوش بالكم بالكلام ده.. لأن العمل يتم في كل ربوع الدولة وهذا الامر شكل حالة من الرضا الشعبي للمواطنين في اطار قدرتها وامكانياتها، والدولة عايزه تعمل اكثر من كده".

وتابع:" انه يوجد اكثر من 7 مليون انسان شغال ومش هنبطل شغل.. هنفضل نشتغل لما نخليها بلد بجد، بينا كلنا وبثقتنا في نفسنا".

الرئيس السيسي يؤكد على اهمية التعليم المتطور

وأكد الرئيس السيسي على اهمية تطوير التعليم قائلا:" التعليم المتطو هو الذي يجعل عقلك قابل للوعي والفهم، وان ياخذ الكلام بمفهومية وموضوعية، ولو عرفنا نعمل كده مش هيبقى في خطر على مجتمعنا".

واستطرد الرئيس السيسي:" حجم حركة العمل متسارع جدا ونحاول على انجاز اكبر قدر من التطوير من اجل تحقيق اهدافنا، استهدفنا في خطتنا أولويات لأننا لم نستطع أن نتناول كل هذه الملفات في أن واحد".

وتابع الرئيس السيسي:" مش عايزين فهم ديني خاطيء.. وانا مش ضد الاعتقاد الخاطيء، ولكن يخليه في حاله، وما يفرضش فهمه واعتقاده الديني".