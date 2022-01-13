عاجل.. السيسى: مصر لديها تحديات كبيرة وملفات كبرى

جدة - نرمين السيد - وخلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار فعاليات منتدى شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين فى مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، رد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن بعض الأمور حول نسب الفقر فى مصر، قائلا: "حد يقول إن نسب الفقر فى مصر عالية.. صحيح، بس تعالى قولى، أنت تعرف إن الدولة دى 100 مليون ومواردها محدودة! كيف تستطيع الدولة بكل ما أوتيت من قوة تعظيم مواردها لتتيح لها إنها تخلى معدل دخل الفرد جيدا؟".

وشدد الرئيس على أن مصر لديها تحديات كبيرة، مؤكدا: "أوعوا تفتكروا إن أى رئيس أو حكومة يستطيع مواجهة هذا التحدى، ولكن مع الشعب المصرى كله نقدر لأن التحدى ضخم، والقضايا الموجودة كثيرة جدا".

وقال الرئيس السيسى: "ممكن حد - فى إطار حرية الرأى والتعبير- يقولى إن المستشفيات بتاعتكم لا تقدم خدمة جيدة.. طب تقدر تقولى إزاى دولة زى مصر كل موازنتها المتاحة تساوى 10% من الأموال المطلوبة لتشغيل وإدارة الدولة المصرية.. طب إزاى أنت عايز تريليون دولار ومفيش تريليون دولار".

وأكد الرئيس: "إذا كنتوا تؤمنوا بالتعدد والتنوع والاختلاف حقيقة مش منظور دينى فقط، ولكن حتى من منظور فكرى وثقافى وسياسى، متقدرش تقول إن المنهج اللى عندنا وشغالين بيه هو المنهج المطلق اللى مفروض الدنيا كله تعمله، وبالمناسبة لما حصل كده والناس فكرت بالطريقة دى، وابتدت تبقى مساراتها السياسية وأجهزتها تشتغل بالطريقة دى شوفنا الوضع فى بلادنا حصل فيها إيه.. بلادنا مش مصر بس، ولكن بنتكلم على بلادنا فى المنطقة العربية بقت عاملة إزاى".

وبين الرئيس السيسى: "بنتكلم على دول كتير من وجهة نظر كثيرين إن التغيير القادم للأفضل.. 10 سنين فترة قليلة للحكم على إن التغيير كان أفضل! وهذا ليس معناه إننا نكرس للفساد أو الديكتاتورية أو التجاوز، لا، ولكن نقول إن التطور الطبيعى والتدرج الطبيعى للدول لم يحصل على وقت كاف، فكانت النتيجة اللى إحنا بنشوفها".