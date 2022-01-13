الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الكرنك الدولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الكرنك الدولى، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظات الصعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الكرنك الدولى، وبدأ تشغيلها حيث تم إجراء ثمانية مناظير جهاز هضمى منها سبعة حالات مناظير جهاز هضمى علوى وحالة واحدة منظار قولون، كما تم أخذ عينات Biopsy من بعض الحالات لفحصها.

وأضافت الهيئة، أنه تعد مناظير الجهاز الهضمى من التقنيات الفعالة المستخدمة فى التشخيص البصرى الدقيق للعديد من أمراض الجهاز الهضمى باستخدام كاميرا صغيرة يتم تثبيتها فى أنبوبة طويلة يتم إدخالها إلى الجهاز الهضمى، كما تُستخدم فى علاج بعض الأمراض أيضاً.

وتابعت، أنه شارك فى إجراء عمليات المناظير كلاً من الدكتور أندرو فاروق، أخصائى ورئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بمستشفى الكرنك الدولى، والدكتور ماجد فريد، أخصائى التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

ولفتت، إلى أنه تمت إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط يسددها المنتفع، رغم التكلفة العالية لإجراء مثل هذه العمليات بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا من مزايا نظام التأمين الصحى الشامل الجديد ضمان علاج كل المصريين بجودة وكرامة وعدالة ودون تمييز.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الكرنك الدولى، لافتًا إلى أنها ضمن المستشفيات التابعة للهيئة لتوفير خدمات الرعاية الصحية بجودة عالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وتابع: أنه تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بالصعيد، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مختلف المجالات، ومن أهمها مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك لإحداث طفرة تنموية والارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

واستكمل، أنه تضم الأقصر أكبر المستشفيات على مستوى الدولة، ومنها: مستشفى حورس التخصصى والأطفال التخصصى وإيزيس التخصصى والكرنك الدولى وغيرها من المجمعات الطبية الشمولية والمستشفيات المتخصصة، كما أنها تضم 59 مركز ووحدة طب أسرة.

ولفت إلى أنه تنفذ الدولة فى سباق مع الزمن العشرات من المشروعات فى المجال الصحى من مستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لأهالى الصعيد، مؤكدًا فى هذا الصدد أن الأقصر أصبح لديها نظام صحى قوى وهو التأمين الصحى الشامل الذى أحدث تحول فى القطاع الطبى يضاهى أكبر نظم الصحة العالمية.