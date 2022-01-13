عاجل- السيسى: نعمل على تصويب الخطاب الدينى.. والتعليم المتطور يستهدف الوعى

جدة - نرمين السيد - وأشاد الرئيس خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم، بدور الأزهر الكبير فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الاستقطاب الذى ترسخ على مدار القرون السابقة.

وأوضح أن الحركة الموجودة الآن فى المنطقة العربية مقدمة جيدة فى تغيير هذا الفهم الخاطئ، فنحن دفعنا ثمنا كبيرا فى 2011 و2012 بسبب الإرهاب الذى كان موجودًا، وأكد الرئيس السيسى أن الهجمات الإرهابية شكلت وعيًا جديدًا لدى الرأى العام وأصبح المواطن لا ينخدع بالخطاب الدينى المزيف.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر 3 نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.