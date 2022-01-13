السيسى عن مزاعم الاختفاء القسرى: علشان كده قلت اعملوا لجنة واعلنوا النتائج

جدة - نرمين السيد - رد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على سؤال أحد المراسلين الأجانب، خلال لقائه معهم على هامش منتدى شباب العالم، حول حالة حقوق الإنسان وزيادة ما أسماه بحالات اعتقال واحتجاز، قائلا إنه يريد لجنة للوقوف على حقيقة الاحتجاز والاختفاء القسرى وإعلان نتائجها للجميع.





وقال الرئيس: "هطرح طرح على شبابنا المصرى الموجود هنا وعلى شباب آخرين، لو مستعد إن هو ياخد كل البيانات اللى بتطرح ويتم تداولها فى الخارج عن العدد والسياسيين والاحتجاز والاختفاء القسرى ويتم خلال شهر أو شهرين أو 3 شهور الوقوف على حقيقة ده"، مشيرا إلى أنه يتحدث عن شباب محايد وعندما تظهر نتائج عمل هذه اللجنة يعلنها للناس.

وأضاف السيسى:"هل الكلام ده حقيقى ولا لأ؟.. هل النهارده فيه الكلام اللى بيطلق ده، بالأرقام اللى بتتقال دى حقيقى ولا لأ؟ لأنه أحيانا تكون البيانات التى يتم الحصول عليها ليست دقيقة وساعات الموضوعات التى يتم طرحها مبتبقاش موضوعات كاملة وبالطريقة دى هتكون الإجابة إن احنا دولة قانون ومبيتمش أى إجراء خارج إطار القانون وعدم التدخل فى شؤون القضاء".

وتابع الرئيس: "مش هقول كده هقول هاتوا البيانات اللى انتوا بتقولوا عليها وهاتوا قوائم الاختفاء القسرى كان فيه لجنة اتشكلت فى أول مؤتمر شباب وأى إجراء خاطئ مستعدين نصوبه فى النهاية".

وشدد الرئيس بقوله: "هو انتوا بتحبوا شعبنا أكتر مننا؟..ا نتوا خايفين على بلادنا أكتر مننا؟ إحنا بلادنا مش لاقية تاكل.. مستعدين تساعدونا؟ البلد دى عاوزة تعيش والشعب عاوز يكبر وينمو زى ما الباقى كبر وبقى حكاية.. محدش يعوقنا ويعرقلنا بالكلام ده.. وعلشان كده قلت اعملوا لجنة وشوفوا الكلام ده وأعلنوا النتايج بتاعتها".

وأضاف الرئيس السيسى: "محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا، بس إحنا بنحبه صح، مش عاوزين نقعد نتكلم ونسيب بلادنا فى الضياع متخلفة فى كل شىء، عاوزين نفضل نشتغل ونبنى ونعمر ونوصل ونكبر ويبقا عندنا ناتج محلى بدل المواطن المصرى الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسف، عاوزينه يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زى الكل ما بيعيش.. المصرى مبيتفسحش علشان مش لاقى.. وعاوز ياكل، بقول كده لأن دى قضايا يا واخد ايد البلد دى لقدام".