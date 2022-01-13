عاجل.. السيسى لـ المصريين: متخافوش هنفضل نشتغل لحد ما نخليها بلد بجد

وأوضح الرئيس خلال تصريحاته للمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "حجم العمل يرصده كل إنسان مصرى على امتداد مصر بالكامل، فهناك 7 و8 مليون مصرى شغالين، مش بيبطلوا شغل، وبقولكم متخافوش هنفضل نشتغل لما نخليها بلد، بلد بجد، بينا كلنا، وثقتنا فى أنفسنا والله سبحانه وتعالى، ونجتهد ونعمل".
وأضاف الرئيس السيسى: "لما نحسن التعليم سنكون قمنا بدور، ولما ننمى ونطور الإعلام والدراما بتاعتنا، سنكون قمنا بدور، والمسجد والكنيسة بنقول تصويب وإصلاح الخطاب الدينى، فالوجود الذين نحن به، خلقه ربنا، وما يحدث من تطور ليس بخارج عن قدرته، ولا يوجد تقاطع بين أى دين والتطور الحادث".
وذكر الرئيس السيسى أن "التعليم المتطور يساهم فى بناء عقلية ذات معرفة وفهم وليست متلقية فقط، وتستطيع التعامل مع الأمور بموضوعية، ولو عرفنا نعمل كدا، فلن يكون هناك خطر على مجتمعنا".
وشدد الرئيس السيسى، على أن حجم الحركة فى مصر متسارع جدا وعندما نتصدى لملف نحاول أن نأتى بأكبر قدر من العمل والتطوير، وفيه ليحقق الهدف المطلوب، موضحا أنه لم يستطع التصدى لكل الملفات فى وقت واحد، ووضعنا فى خطتنا أسبقيات وأولويات، ومن حسن الطالع أنه لا تشعر بالتحرك داخل الأولويات وتجدنا نتحرك داخل الأولوية.
وأضاف الرئيس السيسى: "الاعتقاد الخاطئ أنا مش ضده والمفروض منبقاش ضده هو حر بس نخليه فى حاله، ما تفرضش عليا فهمك واعتقادك الدينى، لأن لو سمحت بكده، هقولك طيب يبقى كل صاحب دين يرى أن دينه أفضل ويفرضه على الآخر، واشمعنى لما نيجى جوا الدين نفسه منلقاش فهم لده، أنا صاحب المذهب الفلانى شايف أن مذهبى أفضل من المذاهب الأخرى؟ أنت مرتاح مع المذهب ده معندناش مشكلة بس متفرضوش عليا، وأنا مش هفرض عليك فهمى ولا اعتقادى ولا مذهبى".
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