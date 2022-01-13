عاجل.. السيسى: البيانات المتداولة بشأن حقوق الإنسان فى مصر غير دقيقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش "منتدى شباب العالم 2022" بشرم الشيخ، مساء اليوم، أنه لايمكن عرقلة عزيمة البناء ومستمرون فى التعمير مهما كانت التحديات.

وانطلقت فعاليات، اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم، فى النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يختتم المنتدى أعماله، اليوم، الثالث عشر من يناير، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.