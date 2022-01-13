غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء غد الجمعة، وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت.
وأوضحت أن المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه هي: “أبورواش - المنطقة الصناعية بأبورواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة -وادي دجلة - سامكريت - ماونتن فيو”.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل خط المياه قطر ٨٠٠ مم بميدان جهينة على محور ٢٦ يوليو.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.
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