السيسي: السودان تمثل أمن قومي لمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن الأوضاع في السودان تحتاج إلي توافق سياسي للخروج من الأزمة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين الأجانب علي هامش منتدي شباب العالم: لدينا سياسة ثابتة وهي عدم التدخل في شئون الدول، وندعم الحوار والتوافق بين مكونات الحكم في السودان.

وأكد أن السودان تمثل الأمن القومي لمصر، متابعا علي الإخوة في السودان التحرك نحو الإستقرار من أجل مصلحة البلاد.

وتابع: التوافق في السودان أفضل كثيرا من حالة عدم الحوار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكمل: ندعم الاستقرار في السودان من أجل التوصل لإنتخابات تعبر عن الشعب الشقيق، ونحرص علي استقرار كافة الدول العربية.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه حرص منذ توليه السلطة علي ادارة ازمة سد النهضة مع اثيوبيا بالحوار، من اجل التوصل الي اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.

ولفت: مصر توجهت الي مجلس الأمن من اجل دفع كافة الأطراف الي التفاوض حول اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، مؤكد: بدأنا في تنفيذ خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات مائية.

وتابع: مستعدون للتعاون مع الاشقاء في اثيوبيا وكل الاشقاء في دول حوض النيل من اجل الوصول الي الرخاء.

وأكد: 900 مليار متر مياه تسقط سنويا علي الهضبة الإثيوبية وما يصل الي صر والسودان عبر النيل لا يعتدي الـ 10% من موارد اثيوبيا المائية.

وتابع: مصر ستصبح من أكبر الدول التي نفذت مشروعات لإعادة تدوير المياه، والأمور ي مصر في تحسن دائم بفضل الله والعمل لا يتوقف حتي تحقيق التقدم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب دفعات الفريق محمد العصار والعقيد شهيد أحمد منسي

ويشهد اليوم الخميس ختام فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث توجهت أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعقد خلال الفترة 10 - 13 يناير الجارى، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا لفتح آفاق الحوار مجددًا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب