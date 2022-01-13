“التعليم”: تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا.

وأكدت أنه لا صحة لتخصيص لجان امتحانات خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، مُوضحةً أنه سيتم تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا الدور الثاني بكامل الدرجات، بشرط تقديم الطالب، مستندا طبيا رسميا يثبت إصابته بالفيروس خلال فترة عقد الامتحانات، مُشددةً على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء إجراء الامتحانات، وذلك حفاظاً على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وشددت الوزارة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بتعقيم وتطهير اللجان ومنع التجمعات وضبط عملية الدخول والخروج من اللجان والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، مع قياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان، لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والحفاظ على سير العملية الامتحانية دون أزمات أو معوقات.