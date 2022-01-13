«الدواء» تعلن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي للمستوى التمهيدي

أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لاقتصاديات الدواء (المستوى التمهيدي).

وأوضحت هيئة الدواء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البرنامج يهدف إلى التعريف بعلم اقتصاديات الدواء؛ لما له من دور أساسي في تلبية احتياجات القطاعات الصحية من خلال إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، ومساعدة صانعي القرار في اتخاذ قرارات تخص الاستغلال الأمثل للموارد مبنية على دليل علمي، وحيث أن مجال اقتصاديات الدواء يعد من العلوم التي طرأت حديثا على السوق المحلي، وحيث أن العاملين به يمثلون ندرة نسبية، ولدعم العاملين بهذا المجال؛ فقد تم إعداد هذا البرنامج للتدريب على كيفية فهم المصطلحات الأساسية لاقتصاديات الدواء، وكذا كيفيه بناء الموديل الخاص بدراسات الجدوى الاقتصادية، وتعلم كيفية استخراج البيانات الإحصائية من الدراسات الإكلينيكية بغرض إدراجها في الموديل الخاص بدراسة الجدوى الاقتصادية.

واشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١/٢٢ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافته إلى أن البرنامج مقدم لكافة المهتمين بالمجال الصحي، ويبدأ البرنامج من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً.

ونوهت هيئة الدواء المصرية أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٩، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

واكدت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن التسجيل لحضور الدورة التدريبية عبر الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3pUYySL

كما يمكن الاطلاع على الأجندة عبر الضغط على الرابط التالي.

https://bit.ly/3JKxH3O