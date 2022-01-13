قرينة الرئيس تفتتح متحف ”حياة كريمة” بمنتدى شباب العالم

افتتحت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، "متحف حياة كريمة"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

ويهدف المتحف إلى توضيح أهداف وعناصر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بوصفها أكبر المشروعات التنموية لبناء الإنسان في العصر الحديث، واستعراض آثارها التنموية التي تمس مختلف جوانب حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا.

ويستعرض متحف حياة كريمة الجهود المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، والذي تم تقسيمها لأهم محاور المشروع القومي، وهي التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، وأخيراً محور البنية التحتية وسكن كريم.

كما تشمل أهم المحاور وأبرز الأهداف التي تحققها المبادرة، والتي تتضمن القضـاء على الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير الصحة الجيدة والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، فضلاً عن بناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى الهدف التي تقوم عليه استراتيجية تنفيذ المشــروع في المقام الأول، وهو الهدف السـابع عشـر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

من ناحية أخرى، تعكس عناصر متحف حياة كريمة الأثر التنموي الملموس للمشروع على المجتمعات المحلية بالأقاليم المستهدفة، حيث يعرض المتحف خريطة للمحافظات المصرية التي يشملها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وأهدافه والفئات المستهدفة، وكذلك تسليط الضوء على الارتباط بين مستهدفات مبادرة "حياة كريمة" وعلاقتها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما يتضمن معرض "حياة كريمة": منتجات وصناعات محلية لقري المبادرة، المتحف معرض صناعات "ديارنا"، والذي يبرز بعض صناعات المحافظات المختلفة بالمشروع القومي "حياة كريمة"، والتي تشمل الجلود والمشغولات اليدوية من الصدف والأقمشة، هذا بالإضافة إلى معرض صـناعات المجلس القومي للمرأة، والذي يعرض نماذج لتمكين المرأة اقتصـادياً عبر الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها التخريز على النول والرسـم على القماش، وسوف يتم عمل عرض حي لتلك الأعمال.

"حياة كريمة" هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصري، بهدف مكافحة الفقر، وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل بالمشروعات متناهية الصغر. حيث يسـتهدف المشـروع تطوير 4584 قرية تمثل نحو 60% من إجمالي سكان مصـر (60 مليون مواطن) في جميع أنحاء الجمهورية.