الكاميرون ضد إثيوبيا.. الأسود يدركون التعادل في الدقيقة الثامنة بأمم أفريقيا

تعادل منتخب الكاميرون بهدف سجله أصحاب الأرض عن طريق اللاعب كارل توكو ايكامبي في الدقيقة الثامنة بالمباراة المقامة حالياً على ملعب "باول بيا ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا رقم 33 والتى تستضيفها الكاميرون حتى يوم 6 فبراير المقبل.

وكان منتخب إثيوبيا تقدم في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء عن طريق اللاعب داوا حوتسا في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي: "أونانا، كولينز، تولو، نجديو، كاستيو، نجاماليو، فاى، أنجيسا، موتينج، فينسينت أبو بكر، توكو إكامبي".

بينما يأتي تشكيل أثيوبيا كالتالي: "شانكو، حميد، تامين، ديبي، يوسف، محمد، يوهنس، داجناتشو، جبريمائيل، ناصر، حوتيسا".

ويسعى منتخب "الأسود غير المروضة" لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة والإقتراب من التأهل لدور الستة عشر في مشواره للبحث عن التتويج باللقب السادس في تاريخه بأمم أفريقيا.

وافتتح منتخب الكاميرون مشواره فى "كان 2021" بإنتصار ثمين على نظيره منتخب بوركينا فاسو، حيث حول تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1، على ملعب "باول بيا ستاديوم"، فى المباراة الافتتاحية من البطولة.

في المقابل، سقط منتخب اثيوبيا أمام نظيره كاب فيردى بهدف نظيف، في المباراة الثانية فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

ويتسلح منتخب الكاميرون بالعديد من النجوم في مواجهة الليلة وعلى رأسهم فينسيت أبو بكر مهاجم النصر السعودى الذى سجل هدفى الفوز في المباراة الافتتاحية عن طريق ركلتى جزاء وحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ويسجل المنتخب الكاميرونى ظهوره العشرين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وهي حصيلة لم تتفوق عليها سوى منتخب مصر (25) مرة، وكوت ديفوار (24) وغانا (23).

وفى المواجهة الثانية بالمجموعة، يلتقى منتخب كاب فيردى مع نظيره بوركينا فاسو في المباراة المحدد لها التاسعة مساء اليوم، الخميس، على ستاد "باول بيا ستاديوم".